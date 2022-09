Wird das jetzt auch umgesetzt? Berlin-Lichtenberg soll Kiezblock und 7 Fahrradstraßen bekommen

„Kiezblocks sind eine Form der Umverteilung, das Straßenland gerechter zu verteilen“, sagte Antonio Leonhardt (Linke) am Donnerstag während der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Am gleichen Tag war in ganz Berlin „autofreier Tag“, auch zwei Straßen in Lichtenberg nahmen teil (Baikalstraße, zwischen Sewan- und Baikalstraße sowie Plonzstraße, Hausnummer 21 bis Gotlindestraße). Viel davon mitbekommen hat man nicht unbedingt, denn es waren gerade mal 0,08 Prozent der Berliner Straßen autofrei.

