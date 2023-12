Zerstörte Streetbuddies auf dem Schulweg in Berlin „Ein Tritt auf die Buddies und in das Gesicht der Kinder“

Der Kopf des kleinen Kerls liegt auf dem Boden; schon eine Weile muss der Schwerverletzte wohl bereits so liegen. Der Kopf ist mit Schnee bedeckt, das freundlich lächelnde Gesicht ist unter der weißen Schicht nicht mehr zu erkennen, der Arm weist fast trotzig noch auf den Zebrastreifen über den Oberhofer Weg in Lichterfelde-Ost. Wer hat ihm das angetan? Und warum?

Zum Glück ist das Opfer am Straßenrand ein Streetbuddy, kein Kind, es ist eine 80 Zentimeter hohe Figur aus orangem Plastik. Seine Aufgabe: Autofahrerinnen und Autofahrer auf querende Kinder hinzuweisen. Für mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg zu sorgen, das war das Ziel des Gremiums für Mobilität und Schulwegsicherheit der Grundschule unter den Kastanien: Vor knapp einem Jahr stellte die Verkehrs-AG 13 Streetbuddies an aus Kinder und Elternsicht gefährlichen Kreuzungen auf. Bezahlt wurden die reflektierenden Hinweisgeber vom Förderverein der Schule.

Doch jetzt ist die Schulgemeinschaft alarmiert: In den vergangenen Monaten wurden vier Streetbuddies zerstört, einer geklaut. Die letzten Akte des Vandalismus trugen sich am 28. und 29. November zu – der kleine orange Kerl war darunter.

Am Boden: Ein komplett zerstörter Streetbuddy in Lichterfelde-Ost. © Gremium für Mobilität und Schulwegsicherheit der Grundschule unter den Kastanien

„Das Gremium für Mobilität und Schulwegsicherheit, die GEV und der Förderverein der Grundschule unter den Kastanien sind entsetzt, wie hier offenbar mutwillig und mit roher Gewalt Figuren, die den Schulweg von Kindern sicherer machen sollen, zerstört wurden“, sagt Imke Decius, Elternvertreterin und Mitglied der Verkehrs-AG. Weil sich die Taten häufen, „können wir inzwischen nicht mehr von einer versehentlichen Beschädigung ausgehen“, sagt sie dem Tagesspiegel. Dass ein Auto über die Plastik-Figuren gerollt ist, ist aus Sicht der Eltern ausgeschlossen; es müsse eine „große Gewalteinwirkung, vermutlich Tritte“ stattgefunden haben. Es seien Anzeigen bei der Polizei erstattet worden.

Es gibt offenbar Menschen, die bewusst in Kauf nehmen, dass Kinder zu Schaden kommen. Elternsprecherin Imke Decius

Die Figuren waren zusammen mit den Kindern einiger Klassen der Grundschule unter den Kastanien aufgestellt worden. Jeder Streetbuddy hat eine Familie oder eine Schulklasse als Paten; Aufgabe der Paten ist es, sich um die Sauberkeit der Schulwegbegleiter und um die sichere Platzierung am Straßenrand zu kümmern. „Es ist erschreckend, wenn man unsere Figuren ohne Kopf vorfindet“, sagt Paula aus der 6a. „Wir haben sie als Klassengemeinschaft aufgestellt.“

Die Wut in der Schulgemeinschaft ist groß

„Es gibt offenbar Menschen, die bewusst in Kauf nehmen, dass Kinder zu Schaden kommen“, sagt Imke Decius. Die Zerstörungen seien „ein Tritt auf die Buddies und in das Gesicht unserer Kinder“. Sie hofft, dass der Förderverein noch einmal bereit ist, Ersatz für die jetzt unbrauchbaren Warn-Kameraden zu beschaffen. Ein Streetbuddy kostet rund 60 Euro.

„Das ist ja schrecklich“, lautet der Kommentar von Verkehrsstadtrat Urban Aykal (Grüne). Er war von den Eltern über die Zerstörungen informiert worden. „Der Einsatz und das Engagement der Elternschaft für mehr Schulwegsicherheit verdient große Anerkennung“, schrieb er in seiner Antwort-E-Mail. Er werde die Leitung des Ordnungsamts darum bitten, „das Gebiet im Auge zu behalten“. Auf Nachfrage des Tagesspiegels kündigte er an, in der Brauerstraße am Kranoldplatz Anfang 2024 ein Dialogdisplay aufzustellen – er habe den Standort nun priorisiert, obwohl die Brauerstraße eigentlich noch nicht für ein Geschwindigkeitsmessgerät vorgesehen gewesen sei.

„Unfall ausgeschlossen“: Die Polizei ermittelt

Bei der Polizei sind bisher drei Streetbuddy-Anzeigen wegen Sachbeschädigung eingegangen. „Bei den aufgeführten Fällen wird ein Zusammenhang mit dem Straßenverkehr (Verkehrsunfall) ausgeschlossen“, schreibt Polizeisprecherin Beate Ostertag dem Tagesspiegel. Die Taten beschränken sich auf Lichterfelde-Ost. Andere Fälle in Steglitz-Zehlendorf, bei denen die kleinen Hinweisgeber zerstört oder gestohlen wurden, seien der Polizei nicht bekannt. Über die Motivation der Täter könne sie noch nichts sagen, die Ermittlungen hätten bisher „keine Täteranhalte“ ergeben.

Geköpft: Ein Streetbuddy an der Heinersdorfer Straße Ecke Oberhofer Platz. © Gremium für Mobilität und Schulwegsicherheit der Grundschule unter den Kastanien

Die Polizei werde ein Auge auf die Buddies haben. Die Besatzungen der Streifenwagen würden generell auf Beschädigungen von Verkehrseinrichtungen achten, „auch auf die genannten Verkehrshinweiser“, so die Sprecherin. Sie berichtete von anderen Schulen, die ihre Streetbuddies täglich vor Schulbeginn aufstellen und nach Schulende wieder abbauen würden.

Den Schulweg für die Kinder sicher zu gestalten, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, der sich alle Verantwortlichen stellen. Polizeisprecherin Beate Ostertag

Polizistin Beate Ostertag stärkt den Eltern den Rücken. „Schul- und Elternaktionen für sichere Schulwege sind sehr wichtig und unterstützen die polizeiliche Präventionsarbeit.“ Der Schulweg sei auch ein Erfahrungs- und Lernweg für Kinder. Sie könnten „vielfältige, motorische, geistige und soziale Fähigkeiten für ihre Verkehrssicherheit erlernen“. Ihr Plädoyer: „Diesen Weg für die Kinder sicher zu gestalten, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, der sich alle Verantwortlichen stellen.“ Die Streetbuddies seien sinnvoll: Sie würden den „motorisierten Verkehr sensibilisieren und zur ständigen Vor- und Rücksicht im Nahbereich der Einrichtungen und auf den Schulwegen anhalten“.

Erste Schritte zum sichereren Schulweg

Im Oktober 2022 hatte die Verkehrs-AG der Grundschule unter den Kastanien mit dem Stadtrat über weitere Maßnahmen zur Schulwegsicherung gesprochen – es gab einen morgendlichen Ortstermin. Imke Decius freut sich, dass es seitdem Fortschritte gegeben hat: Auf die Fahrbahn der Brauerstraße ist der Hinweis „Achtung Kinder“ aufgemalt worden, das Tempo-30-Schild wurde für Autofahrende besser sichtbar näher an die Einmündung versetzt.

Der große Umbau der Kreuzung am Kranoldplatz – dann würden die Verkehrsströme deutlich besser getrennt und die Querung der breiten Kreuzungen vor und nach der Bahnbrücken für Erwachsene und Kinder sicherer werden – steht noch aus. Die Entscheidung über den Umbau liegt beim Senat.