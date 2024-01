Tagesspiegel Plus Update Zu Besuch im Riesenaquarium : Im Coral World auf Mallorca werden schon die Korallen für Berlin gezüchtet

2026 soll „Ozean Berlin“ am Rummelsburger See eröffnet werden – auch Haie werden zu sehen sein. Ein Besuch im Großaquarium in Spanien gibt Aufschluss, was Berlin erwartet.