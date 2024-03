Bezirks-CDU fordert Rückzug aus Verein Berliner Beauftragter für Russlanddeutsche unter Druck

Die CDU im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf geht auf Distanz zu dem seit Monaten in der Kritik stehenden Beauftragten des Senats für Russlanddeutsche, Walter Gauks. Wie der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Johannes Martin, dem Tagesspiegel erklärte, wurde Gauks am Wochenende dazu aufgefordert, seinen Posten als Vorsitzender des Integrationsvereins Lyra-Marzahn ab sofort ruhen zu lassen.