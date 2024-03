Gemessen an dem, was sich die schwarz-rote Koalition in Berlin unter Regierungschef Kai Wegner (CDU) in ihrem 135 Seiten langen Koalitionsvertrag vorgenommen hat, fällt die bisherige Bilanz mau aus. Nicht weniger als einen „Aufbruch für die Stadt“ und eine „Koalition für Erneuerung“ hatten beide Parteien den Berlinerinnen und Berlinern versprochen.