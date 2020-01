Der Chef des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds, Bernd Rosenbusch, hat die Berliner SPD-Fraktion eindringlich davor gewarnt, im öffentlichen Personennahverkehr ein 365-Euro-Ticket einzuführen. In der österreichischen Hauptstadt Wien, wo es ein solches Jahresticket seit Jahren gibt, habe diese Initiative für Busse und Bahnen keine neuen Kunden gebracht.

Der große Hebel für die Anwerbung zusätzlicher Nutzer für den öffentlichen Nahverkehr sei der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die Erhöhung der Parkgebühren gewesen, sagte Rosenbusch den verdutzten Genossen. "Das hätten sich die Wiener schenken können, das kostet nur viel Geld." In Bayern sei dieses Projekt beerdigt worden. Stattdessen habe man sich auf die Einführung eines 365-Euro-Tickets für Schüler und Auszubildende beschränkt.

Billige Jahreskarte kostet Berlin jährlich 160 Millionen Euro

Die SPD-Abgeordnetenhausfraktion will auf ihrer Jahresklausur in Nürnberg am Samstagnachmittag eine Resolution zum "sozialen Klimaschutz" beschließen. Darin streben die Sozialdemokraten auch ein 365 €-Ticket an, "um den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen".

Nach internen Berechnungen des Senats würde dies jährlich 160 Millionen Euro als Zuschuss an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kosten. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte kürzlich angekündigt, dafür Fördermittel des Bundes für ein Pilotprojekt einzuwerben.

Parkgebühren zu erhöhen sei effektiver

"Ich würde die Finger davon lassen", warnte Rosenbusch am Sonnabend in seinem Vortrag vor der SPD-Fraktion. "Erhöhen Sie doch lieber erst einmal die Parkgebühren und investieren Sie in die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs."

Auch Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik äußerte sich sehr zurückhaltend. Ein 365-Euroticket passe nur in ein Gesamtpaket, das kein zusätzliches Geld koste. Sei es durch höhere Parkgebühre, eine City-Maut oder andere Zusatzeinnahmen.