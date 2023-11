Black Friday und Cyber Monday Verdi kündigt Warnstreik im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg an

An den beiden Rabatt-Tagen Black Friday und Cyber Monday drohen im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg nicht nur aufgrund des großen Andrangs längere Schlangen und leere Regale: Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zu einem viertägigen Warnstreik ab Freitag aufgerufen. Beide Rabatt-Tage sind damit von der geplanten Arbeitsniederlegung betroffen. „Aufgerufen werden die Beschäftigten des Einzelhandels und vereinzelte Betriebe des Großhandels“, teilte Verdi mit.

Die Tarifverhandlungen für den Handel stecken seit Monaten fest. Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu. Die Arbeitgeberseite hat die Verhandlungen auf Länderebene unterbrochen. Auf Bundesebene wollten Verdi und der Handelsverband HDE am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten.

„Wenn die Unternehmen jetzt kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, provozieren sie Streiks in der Weihnachtszeit“, sagte Conny Weißbach, Verdi-Verhandlungsführerin für den Einzelhandel in Berlin-Brandenburg, laut einer Mitteilung. Für Freitagvormittag (10.30 Uhr) ist eine Streikkundgebung am Arnimplatz in Berlin-Pankow mit anschließender Demo zu den Schönhauser Arkaden geplant. (dpa)