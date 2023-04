Blick nach unten Botschaften stehen in Berlin auf den Füßen

Was man trägt, hat Aussage. Zwar leben wir nicht mehr in Zeiten, in denen über Kleidung unbedingt auch unser Status in der Gesellschaft vermittelt wird. Aber das Outfit kann durchaus Attitüde und Haltung markieren. Und letztendlich natürlich auch auf einen gewissen Kontostand hinweisen, wobei die Situation hier nicht immer eindeutig ist.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden