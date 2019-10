- Am Sonnabend treffen Union Berlin und Hertha BSC zum ersten Mal in der Bundesliga aufeinander. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei in Köpenick.

- Das Spiel ist lange ausverkauft, wo Fans das Spiel dennoch verfolgen können und was sonst noch wichtig wird: praktische Tipps gibt es hier.

- Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor - es gibt viel zu tun in dieser Woche.

- Verfolgen Sie die Ereignisse rund um Stadt-Derby in unserem Liveblog.