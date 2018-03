Der stille Killer

Die Deutsche Hochdruckliga sieht die neuen strengeren Zielwerte skeptisch. Auch aus der Sorge heraus, dass einige ältere Patienten durch drastische Senkung der Werte von Schwindel und Kreislaufproblemen bedroht wären. In ihren in der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“ veröffentlichten Empfehlungen raten Experten deshalb nur einer kleineren Gruppe vorerkrankter Patienten dazu, die – gegenüber der US-Empfehlung etwas moderateren – Richtwerte 135 zu 85 mmHg einzuhalten. „Eine intensivere Blutdrucksenkung geht mit mehr Nebenwirkungen einher“, sagt Bernhard Krämer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hochdruckliga.

Gleich auf das erste auffällige Messergebnis in der Arztpraxis hin Medikamente zu verschreiben, empfiehlt sich ohnehin nicht. Vor lauter Aufregung schnellen die Werte oft nach oben – die so genannte „Weißkittel-Hypertonie“. Die Teilnehmer der „SPRINT“- Studie wurden deshalb einem automatischen Gerät anvertraut, das in einem separaten Raum stand. Übersetzt in die Alltagswelt außerhalb von wissenschaftlichen Studien bedeutet das: Besteht Verdacht auf Bluthochdruck, sollten Betroffene morgens und abends zu Hause ihren Blutdruck messen. Und zwar ganz in Ruhe, mehrfach hintereinander, nach allen Regeln der Kunst und mit einem Gerät, das etwa die Hochdruckliga auf ihrer Webseite (www.hochdruckliga.de) empfiehlt. Wenn unter diesen entspannten Umständen die Werte zu hoch sind, muss man das ernst nehmen.

Und dann? „Liegen sie über 140 zu 90 mmHg, sollte der Hausarzt der Sache nachgehen“, sagt Scholze. Das heißt aber nicht, dass Ärztin oder Arzt sofort den Rezeptblock zücken müssten. „80 Prozent unserer Patienten haben Übergewicht, sie können viel erreichen, wenn sie fünf bis zehn Prozent abnehmen.“ Ein paar Kilo verlieren, körperlich aktiver sein und etwas weniger Salz zu sich nehmen: Damit lassen sich die Werte meist deutlich senken. „Studien belegen, dass das möglich ist, doch es ist ausgesprochen schwer, lieb gewordene Gewohnheiten zu verändern“, so Scholze. Andererseits gibt es eine Minderheit von Menschen mit zu hohem Blutdruck, die schlank und sportlich sind. An ihrem Lebensstil können sie kaum noch etwas verändern, an ihren Genen noch weniger.

Die Wahl der Tabletten ist eine Wissenschaft für sich

Bleiben Tabletten. Die Wahl des richtigen aus einer ganzen Reihe von Wirkstoffen oder der passenden Dosierung ist eine Wissenschaft für sich. Schon weil es komplizierte Prozesse sind, die den Blutdruck regulieren, darunter die Spannung der Wände der Blutgefäße und der Salz- Wasser-Haushalt des Organismus. „Die Patienten sind häufig enttäuscht, wenn sie eine Tablette nehmen und es tut sich wenig. Der Körper geht dann oft Umwege, um den hohen Blutdruck aufrecht zu erhalten“, erläutert Hochdruckspezialist Scholze. Er verordnet deshalb häufig Kombinationspräparate, die zwei Wirkstoffe enthalten. Die Betroffenen fühlten sich dann weniger krank, als wenn sie mehrere Pillen einnehmen müssen. Zudem fallen die Nebenwirkungen wegen der geringeren Dosierung der Einzelwirkstoffe auch schwächer aus.

Wenn es auch mit einem Kombinationspräparat nicht auf Anhieb klappt, die Werte auf ein gesundes Maß zu senken, muss oft weiter nach Gründen für den Hochdruck gesucht werden. Liegt es am Herz, der Nierenfunktion, den Hormonen, einer Schlafapnoe oder womöglich der Schilddrüse? „In solchen komplizierten Fällen ist es besonders wichtig, dass die Patienten sich bei ihrem Arzt gut aufgehoben fühlen“, sagt Scholze. Ist zunächst der Hausarzt gefragt gewesen, so sollte nun ein Hypertonie-Spezialist hinzugezogen werden, also ein Allgemeinmediziner, Internist, Kardiologe oder Nierenspezialist, der regelmäßig Weiterbildungsveranstaltungen besucht und das Zertifikat der Deutschen Hochdruckliga trägt.

Ein Teil der Patienten nimmt allerdings auch die verordneten Mittel nicht – oder nur so lange, bis die Messwerte gesunken sind. Und das nicht allein wegen der Nebenwirkungen. Verständlicherweise gibt es auch sonst große Vorbehalte gegenüber Medikamenten, die ein Leben lang eingenommen werden müssen, obwohl man sich gar nicht krank fühlt. Doch es herrscht auch eine große Scheu, dem Arzt zu offenbaren, dass man die verordneten Pillen nicht mehr anrührt. „Oft ist es in der Praxis nicht einfach, diese Patienten auszumachen und auch nicht leicht, ihre Haltung zur Medikation zu ändern“, berichtete der Charité-Nierenexperte Walter Zidek kürzlich beim Wissenschaftlichen Kongress der Deutschen Hochdruckliga in Mannheim.

Obwohl auch die Ärzte in Praxen und Kliniken zunehmend „unter Druck“ stehen, müssen sie sich immer wieder Zeit nehmen für Gespräche. Müssen immer wieder erläutern, dass die Werte derzeit gut sind, weil der Bluthochdruck erfolgreich behandelt wird. „Wenn man sie absetzt, kommt man in das gleiche Fahrwasser“, stellt Scholze nüchtern fest. Ein lebensgefährliches Fahrwasser.

