Blutige Auseinandersetzung Drei Verletzte in Neukölln – Hintergrund unklar

Drei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagezentrums am Dienstagmorgen mitteilte, haben sich am Montagnachmittag zunächst vier Männer in der Pannierstraße gestritten. Daraufhin kam es den Angaben zufolge zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer, dessen Ablauf zunächst noch unklar war. Drei der Männer erlitten Schnittverletzungen.