Bogensee-Areal ist ein „Fass ohne Boden“ Berlin und Brandenburg streiten über Abriss von Goebbels-Villa

Der Streit um die Zukunft des in Berliner Landesbesitz befindlichen Bogensee-Areals in Brandenburg spitzt sich zu. Das Land Berlin will nicht hinnehmen, dass die maroden Gebäude der dort stehenden Villa des Nationalsozialisten Josef Goebbels und eine Kaderschmiede der Freien Deutschen Jugend (FDJ) aus DDR-Zeiten erhalten bleiben.