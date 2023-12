Tagesspiegel Plus Exklusiv Böllerverbot in Neukölln, mehr Schutz für Retter : So plant die Berliner Polizei ihren Einsatz für die Silvesternacht

Im Neuköllner Reuterkiez kommt eine neue Böllerverbotszone. Die Feuerwehr soll in brenzligen Lagen auf die Polizei warten. Die verspricht: Randalebilder wird es diesmal nicht geben.