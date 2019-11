Mit freundlichen Grüßen aus einem Wartezimmer in Kreuzberg nach PrenzlauerBerg!

Foto: Christoph Mangler

Man kann es wohl nicht oft genug betonen: In dieser Einfahrt sind Falschparker besonders unbeliebt. Im Laufe der Zeit ist dieser deutliche Hinweis immer weiter nach oben gewandert. - Foto: Christoph Mangler

Foto: Josef Baiker

Liebe Mieter, haltet euren Dinos die Mäuler zu! Gesehen in einem Wohnhaus am Erkelenzdamm.

Foto: Stehr

Ironie? Sarkasmus? Am Chamissoplatz lassen renitente Hundebesitzer ihre Tiere offenbar ungerührt in die Beete kackern.

Foto: Hilke Hartmann

Job nur mit "Tip-top Kiff-Kenntnissen": Ein Headshop sucht Verstärkung am Verkaufstresen.

Foto: An-Kathrin Hipp

„Offen ist, wann offen ist“ – in der Langfassung. Die Kneipe heißt „Zum Frosch“ in der Stresemannstraße.

Foto: Gitta Lindhorst

"Input". Dieses Schild an einem Datenkabel hätte jeder verstanden, doch es hängt an einer Tür eines italienischen Restaurants in der Stresemannstraße.

Foto: Kathrin Gemein

"Ach, Kreuzberg!" - Gesehen in der Lausitzer Straße von Kathrin Gemein.

Foto: Julia Prosinger

Kann man ernsthaft seinen Hund ernsthaft vor eine Bank kackern lassen und den Haufen liegen lassen?

Foto: Henning Onken

In den Prinzessinnengärten am Moritzplatz werden Kinder mit großzügigen Geschenken bedacht.

Foto: Joachim Schörbach

Gefunden in der Wrangelstraße und liebevoll gezettelt

Foto: Dorothea Köhler

Kampf um ein Plakat in der Alten Jakobstraße. Anwohner hatten ein Werbeplakat der Metalband Iron Maiden überklebt.

Foto: Dorothea Köhler

Einige Stunden später, so berichtet unsere Leserin, war der Zettel abgerissen. Dieses Bild wollten offenbar Eltern ihren Kindern nicht zumuten.

Foto: Töns Wiethüchter

Magritte für Mülltrenner: So wie einst der berühmte belgische Surrealist eine Pfeife abbildete, die keine sein sollte („Ceci n'est pas une pipe“), verzierte ein unbekannter Kreuzberger Künstler diesen Behälter am Marheinekeplatz.

Foto: Patrick Pehl

Gesehen an jedem Heizkörper einer Kreuzberger Arztpraxis.

Foto: Lorenz Maroldt

Dieser Brief landete auf dem Schreibtisch unseres Chefredakteurs. Wie hat die Post bloß die Adresse gefunden?

Foto: Jan Ruttmann

Heilsame Geschäftseingänge für Basilikum-Töpfe in Kreuzberg? Wohl eher nicht, wenn man der Betreiberin glauben mag.

Foto: Boris Pofalla

Die wurde wohl zu heiß gewaschen.

Foto: Axel Sacher

Gesehen bei einem Rundgang in der Schlesischen Straße. Wer würde auf dieses "Mietangebot" nicht eingehen?

Psychologen für Fußballtore werden nicht gebraucht.

Na, dann guten Appetit!

"Bitte nicht Kuchen vor dieser Tür, danke!" Wunderlicher Zettel in der Skalitzer Straße.

Foto: Frank Ludwig

Im Vivantes Klinikum am Urban geht man lieber auf Nummer Sicher und beschriftet alles mit kleinen Zettelchen. Alles.

Foto: Th.L. de Jonge Cohen

"Hallo! Der Toaster ist kaputt! Kann ihn bitte jemand reparieren, der sich damit auskennt? Einfach wieder hinstellen. Ich hole ihn dann ab! Danke!" - Gesehen in der Oranienstraße.

