Brand am Autobahndreieck Funkturm Rettungswagen geht auf Avus-Zubringer in Flammen auf – Sauerstoffbehälter explodiert

Auf der A115 ist am Donnerstag ein Krankentransportwagen der Berliner Feuerwehr in Flammen aufgegangen. Dabei wurde eine Person verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Einsatzkräfte seien am frühen Nachmittag noch am Nachlöschen gewesen.

Demnach sei der Krankentransporter auf der Überfahrt von der Berliner Stadtautobahn A100 auf den Avus-Zubringer in Brand geraten. Zu diesem Zeitpunkt sei das Fahrzeug mit zwei Rettungssanitätern und einem Patienten besetzt gewesen. Eine Mitarbeiterin sei verletzt worden. Die Feuerwehr twitterte Bilder, die das ausgebrannte Fahrzeug zeigen. Der Unglücksort befindet sich unweit des Funkturms.

Bei dem Brand kam es zudem zu einer Explosion. Ein mit Sauerstoff gefüllter Druckgasbehälter explodierte, als die Feuerwehr gerade dabei, war, die Flammen zu löschen. Verletzt worden sei bei dem Knall niemand.

Warum der Wagen in Brand geriet, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften im Einsatz.

