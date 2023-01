Brand in Berlin-Pankow Feuerwehr rettet 44 Menschen aus Wohnhaus

Beim Brand in einem Treppenhaus im Berliner Stadtteil Französisch Buchholz hat die Feuerwehr 44 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Bewohner eines vierstöckigen Wohnhauses, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, waren am frühen Mittwochabend durch Feuer und Rauch eingeschlossen.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mussten nach den Angaben zwei Menschen. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Das aus unbekannter Ursache ausgebrochene Feuer konnte rasch gelöscht werden, das Haus ist laut Feuerwehr aber nicht mehr bewohnbar.

Die betroffenen Flüchtlinge wurden von Polizei und Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten betreut und sollten in anderen Unterkünften untergebracht werden. (dpa)

Zur Startseite