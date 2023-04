Brand in Berlin-Prenzlauer Berg Betrunkener Mann soll in seiner Wohnung Feuer verursacht haben – sechs Verletzte

Die Berliner Polizei ermittelt gegen einen 37-Jährigen, der in seiner Wohnung in Pankow ein Feuer verursacht haben soll. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Bei dem Mann sei ein Atemalkoholwert in Höhe von mehr als 2,7 Promille festgestellt worden.

Der Brand war am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Storkower Straße in Prenzlauer Berg ausgebrochen. Ein Hausbewohner hatte laut Polizei gegen 17 Uhr den ausgelösten Brandmelder seines 37-jährigen Nachbarn in der dritten Etage bemerkt. Ein Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, sei jedoch gescheitert. Die Feuerwehr war mit knapp 80 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen.

Insgesamt wurden laut Polizei sechs Menschen bei dem Feuer verletzt. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Wohnungen des Hauses sind derzeit nicht bewohnbar. (Tsp)

