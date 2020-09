Autofahrer, die am Wochenende über die A10 in Richtung Hamburg oder Berlin fahren, müssen mehr Zeit und Umwege in Kauf nehmen: Wegen Brückenarbeiten wird der nördliche Berliner Ring zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Autobahndreieck Pankow gesperrt. Dies teilte die Havellandautobahn GmbH mit. Die Sperrung gilt demnach ab Freitag (20.00 Uhr) bis voraussichtlich Montag (21.9, 10.00 Uhr).

Umleitungen sind eingerichtet. Neben Einschränkungen auf der Autobahn kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr sowie bei der S-Bahn, da auch Arbeiten an einer Bahnbrücke auf der Strecke zwischen Oranienburg und Berlin stattfinden werden.

Umgeleitet wird der Verkehr am Autobahndreieck Barnim über die A11 zur Anschlussstelle Wandlitz und weiter zur Anschlussstelle Birkenwerder. In der Gegenrichtung wird an der Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und zur Anschlussstelle Mühlenbeck geführt.

Aufgrund der Sperrung der A10 im Bereich Autobahndreieck Pankow wird zudem vom Autobahndreieck auf die A114 abgeleitet. Der Verkehr der A114 aus Richtung Berlin in Richtung Autobahndreieck Barnim ist nicht betroffen.

Bis 2022 werden die A10 und die A24 zwischen Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin bei laufendem Verkehr ausgebaut. Der nördliche Berliner Ring gehört zu den meistbefahrenen Strecken in der Region. (dpa)