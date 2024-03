Der Verdi-Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist beendet. Seit Freitag um 14.00 Uhr laufe der Bus-, U- und Straßenbahnverkehr in der Hauptstadt wieder an, teilte das Unternehmen mit. „Fahrgäste sollten sich in den nächsten Stunden vorsorglich noch auf Unregelmäßigkeiten einstellen.“ Die Fahrzeuge müssten erst nach und nach aus den Depots gefahren werden.

Seit Donnerstagmorgen hatte die Gewerkschaft den öffentlichen Personennahverkehr in der Hauptstadt bestreikt. Auf den Straßen war es deshalb deutlich voller. Viele Menschen mussten aufs Auto oder das Fahrrad umsteigen.

Wie in anderen Bundesländern verhandelt Verdi in Berlin über bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Verlängerung der Wendezeiten auf allen Linien von vier auf zehn Minuten, Urlaubsgeld und mehr Urlaubstage.

Es war der zweite Warnstreik in Berlin im laufenden Tarifstreit. Einen für Freitag geplanten Verhandlungstermin hatte das Unternehmen mit Verweis auf den Arbeitskampf abgesagt. Wann sich die Tarifparteien wieder zu Gesprächen treffen wollen, blieb zunächst offen. (dpa)