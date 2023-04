Oliver Igel bleibt Bürgermeister CDU bezeichnet SPD als „Pattex-Partei“

High Noon im Rathaus Treptow: Die CDU zog am Donnerstag in der Bezirksverordnetenversammlung die verbalen Waffen und griff die rot-rot-grüne Zählgemeinschaft ziemlich heftig an. SPD, Linke und Grüne hatten gemeinsam die Abwahl des Bezirksverordnetenvorsteher Peter Groos (SPD) beantragt; nicht, weil sie von seiner Arbeit nicht überzeugt wären, sondern um der CDU die Möglichkeit zu geben, einen Vorstand aus den eigenen Reihen zu wählen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden