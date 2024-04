Tagesspiegel Plus Charité-Drogenexperte Felix Betzler im Interview : „Lachgas und Benzos sind die Trenddrogen bei Berliner Jugendlichen“

In seiner Partydrogen-Sprechstunde beobachtet Felix Betzler, was in Berlins Drogenszene los ist. Ein Gespräch über Suchtprobleme, Trends und die aktuell gefährlichsten Substanzen.