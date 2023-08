Chebli nach Angriff in Berlin-Kreuzberg „Als Jugendliche habe ich Juden für das Leid der Palästinenser verantwortlich gemacht“

Frau Chebli, in Kreuzberg haben mutmaßlich arabischstämmige Menschen einen jungen Israeli zusammengeschlagen. Was fühlten Sie, als Sie von dem Vorfall hörten?

Trauer, Wut und auch Scham. Palästinenser und Araber fordern zurecht Gerechtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung. Wer für all das kämpft und Solidarität fordert, kann Gleiches einem anderen Volk, dem jüdischen, nicht verwehren, geschweige denn Gewalt gegen es anwenden.