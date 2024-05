Chemie als Spektakel für Berliner Kinder Professor Buumbastic lässt es krachen

Raketen und Rauchwolken, Laserstrahlen und ein sprechender Roboter. Wer jetzt an Science-Fiction denkt, liegt nur halb richtig. Denn Science steht im Mittelpunkt, wenn Professor Buumbastic und sein humanoider Roboterassistent die Bühne betreten. Aus der als trocken geltenden Naturwissenschaft machen die beiden eine Show, ein mit allen Sinnen erlebbares Spektakel für Kinder ab fünf Jahren.

„Knallegra“ heißt die Wissenschaftsshow und der Name hält, was er verspricht. Die Kinder können sich auf lehrreiche und unterhaltsame Experimente aus den Bereichen Chemie und Physik freuen. Dabei wird es zischen, rauchen und natürlich knallen. Professor Buumbastic lässt Rauchringe fliegen, Wolken entstehen und mit Laserstrahlen Töne erklingen. Für das, was aussieht wie Magie, gibt es immer eine plausible Erklärung. Der Professor kennt sie und vermitteln sie den Kindern spielerisch. Es wird also nicht nur gestaunt. Es gibt auch eine ganze Menge zu lernen.

Knallegra Wo: FEZ-Berlin, So 26.05., 15:30 Uhr Tickets: ab 12 Euro zzgl. VVK-Gebühren, Tickets, Infos und Anleitungen unter buumbastic.de

„Professor Buumbastic ist ein Mann mit weißem Kittel, stacheligen Harren und einer Schutzbrille auf der Stirn. Der Schweizer Lehrer Raphael Oldani hat ihn erfunden und begeistert in seiner Heimat Groß und Klein mit seinen Experimenten. In Deutschland verkörpert der Schauspieler Crisjan Zöllner den Professor. Er hat Oldanis Show dramaturgisch überarbeitet und seinen humanoiden Roboterpartner namens Mozart eigens programmiert. Wie sein historisches Vorbild liebe der Roboter klassische Musik, erzählt Zöllner. „Zu Beginn der Show rappen wir aber auch gemeinsam.“

Der Professor im Einsatz © PR /Hotz'n'plotz Entertainenment GmbH

In der Show gehe es primär darum, Kindern wissenschaftliche Themen nahezubringen. „Mein persönliches Ziel ist aber auch, 90 Minuten lang die Aufmerksamkeit der Kinder aufrechtzuhalten. Das ist in Zeiten digitaler Medien gar nicht so leicht“, sagt Zöllner. Dass es ihm dennoch gelingt, zeigen die Reaktionen von Eltern und Kindern auf die Show. „Ich sehe Kinder mit leuchtenden Augen aus der Show gehen“, berichtet er. Auch von Eltern gebe es positive Rückmeldungen. „Sie sagen mir: So müsste Schule sein.“

Die Show wird durch Mitmach-Experimente und Filmeinspieler aufgelockert. Und sie muss nicht am Ausgang enden. Die Kinder haben die Möglichkeit, zu Hause weiterzuforschen. Auf Professor Buumbastics Website finden sich Anleitungen für Experimente, die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ausprobieren können. Dabei geht es beispielsweise um einen magischen Ballon oder eine sich selbst löschende Kerze. Auch zu den Themen „Luft braucht Platz“ oder „Wir bauen eine Wolke“ gibt es Anleitungen.