Chronik der Pannen und Skandale Als Berlin Olympiastadt werden wollte – und krachend scheiterte

Ganz ließen sich einige Olympia-Enthusiasten an diesem Abend des 23. September 1993 den Spaß nicht verderben. Sie ließen im luxuriösen Hotel Metropole in Monte-Carlo die Champagnerkorken knallen. Dabei hatte Berlin gerade eine bittere Quittung für seine von Pannen und Skandalen geprägte Bewerbung um die Olympischen Spiele 2000 erhalten. Nur neun von 88 Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitee (IOC), an dessen Spitze der Spanier Juan Antonio Samaranch stand, stimmten für die deutsche Hauptstadt.