Clan-Kriminalität in Berlin Abdallah Abou-Chaker in den Libanon abgeschoben

Der Berliner Clan-Kriminelle Abdallah Abou-Chaker ist in den Libanon abgeschoben worden. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatten der „Stern“ und die „Bild“ berichtet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verhafteten Einsatzkräfte der Berliner Polizei Abdallah Abou-Chaker in der Windscheidstraße in Charlottenburg.

Es sei bei dem Einsatz zu einer „zwangsweisen Durchsetzung einer Ausreiseverpflichtung“ gekommen, sagte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung am Samstag. Warum Abou-Chaker verhaftet und abgeschoben wurde, gab er nicht bekannt. Genauere Angaben könnten aus „datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen sowie einsatztaktischen Gründen“ nicht gemacht werden.

Auch bei der Berliner Staatsanwaltschaft hieß es auf Nachfrage, der Fall stehe „in keinem Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren“ – für die Abschiebung sei die Behörde nicht zuständig, sagte eine Sprecherin.

Wie die „Süddeutsche Zeitung “ berichtete, wurde Abou-Chaker in einem Café in der Windscheidstraße verhaftet. Abou-Chaker sei dann unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen nach Beirut ausgeflogen worden. Dort soll er nach seiner Ankunft behördlich überprüft und dann freigelassen worden sein.

Abdallah Abou-Chaker saß in Deutschland insgesamt bereits zehn Jahre im Gefängnis. Verurteilt wurde er unter anderem wegen räuberischer Erpressung, Zuhälterei und Drogenhandels. Anfang des Jahres war er unter anderem wegen Vergewaltigungsvorwürfen verhaftet worden, wurde aber nach kurzer Zeit wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.

Der 40-Jährige gilt als Intensivtäter, hatte bei der Berliner Polizei schließlich einen eigenen Sachbearbeiter. Strafverfolger waren überzeugt, dass er aus dem Libanon stammt. Seine Staatsangehörigkeit stand aber lange offiziell nicht fest, der Libanon weigerte sich, ihn aufzunehmen.

Vor dem Berliner Landgericht läuft seit über zwei Jahren ein Prozess gegen Clan-Chef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder. Rapper Bushido sagte bereits mehrfach als Zeuge und ehemaliger Geschäftspartner von Arafat Abou-Chaker aus.

