Comedian Enissa Amani „Dass ich vielleicht aus Deutschland fliehen muss, macht mir Angst“

Frau Amani, jüngst wurden Sie in Berlin als ‚Barbie Role Model‘ ausgezeichnet. Was bedeutet das?

So wie ich das verstanden habe, vergibt Mattel, die Firma hinter Barbie, seit gut zehn Jahren Frauen diese Auszeichnung, die sie als ‚inspirierende Ikonen“ beschreiben. Das hört sich natürlich großartig an und ist eine riesengroße Ehre.