Nach dem Ausbruch der Corona-Variante B117 in einem Berliner Großkrankenhaus hat der zuständige Amtsarzt am Montag neue Infektionszahlen bekannt gegeben. Neben 22 mit dem mutierten Virus infizierten Patienten und Mitarbeitern aus dem Humboldt-Klinikum in Reinickendorf gibt es zwei B117-Fälle im Spandauer Vivantes-Krankenhaus. Dazu kommen noch eine Angehörige und eine Nachbarin von früheren Patienten aus dem Humboldt-Klinikum.

Sowohl die Angehörige als auch die Nachbarin, die zudem allein lebe, seien isoliert, sagte der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid in einer digitalen Pressekonferenz am Montag. Man spreche mit Blick auf das B117-Virus noch von "Containment", also Eindämmung. Diese 26 Fälle stünden unter Quarantäne, seien also isoliert.

Reinickendorfs Amtsarzt Patrick Larscheid. Foto: Paul Zinken/dpa

Larscheid sagte weiter, einer der beiden von der britischen Corona-Mutation betroffenen Spandauer Patienten habe keinen Kontakt zu den Fällen aus dem Reinickendorfer Humboldt-Klinikum gehabt.

Nun steht zu befürchten, dass sich die ansteckendere Corona-Variante in Berlin verbreitet hat. Noch gibt es nach Tagesspiegel-Informationen keine B117-Fälle auf Stationen anderer Kliniken, allenfalls vereinzelt bei ambulanten Abstrichen.

Der CDU-Wissenschaftsexperte Adrian Grasse hatte am Montagmorgen im Abgeordnetenhaus gesagt: "Unwahrscheinlich, dass es an den anderen Berliner Krankenhäusern keine Fälle der Mutation geben soll. Naheliegender ist, dass sie nicht festgestellt wurden. Warum wurde bisher nicht auf die Mutation getestet? Spätestens seit dem Auftauchen in Großbritannien?"

Tatsächlich haben bislang nur die Vivantes-Kliniken und die Charité viele ihrer positiven Corona-Proben auf Mutationen hin getestet. Dies wird seit fast zwei Wochen im "Labor Berlin" getan, das die Universitätsklinik und Vivantes gemeinsam betreiben. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte nach dem Ausbruch nun: "Alle Berliner Labore werden mitmachen und gezielt nach Virusmutationen suchen."