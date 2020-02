Die 20 deutschen China-Rückkehrer, die seit 9. Februar auf dem Gelände einer Köpenicker DRK-Klinik untergebracht sind, dürfen dieses voraussichtlich am kommenden Sonntag verlassen. Wie der Bezirksstadtrat für Gesundheit und Umwelt, Bernd Geschanowski, am Dienstag mitteilte, sind die Menschen weiterhin symptomfrei und weisen bislang keine positiven Befunde für den Coronavirus auf. Sie seien zuletzt am Montag getestet worden, ein weiterer Test sei für Ende der Woche geplant.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Beschwerden über Coronavirus-Quarantäne in Köpenick DRK reagiert auf Vorwürfe und gesteht Probleme ein

Zwischenzeitlich hatte es aus der Gruppe Beschwerden über die Zustände auf der Quarantänestation gegebenen, etwa über mangelnde Hygiene und wenig Privatsphäre. Das DRK hatte "Anlaufschwierigkeiten" eingeräumt. Tsp