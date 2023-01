Dachstuhl in Berlin-Kreuzberg brannte Feuerwehr mit Großaufgebot an der Großbeerenstraße

Mit einem Großaufgebot ist die Berliner Feuerwehr am Dienstagvormittag in die Großbeerenstraße in Kreuzberg ausgerückt. Dort brannte der Dachstuhl eines siebengeschossigen Hauses. Eine Person wurde verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel bestätigte.

Der Einsatz war nach etwa anderthalb Stunden beendet. Das Gebäude musste nicht evakuiert werden. Nach Angaben des Sprechers brach das Feuer bei Bauarbeiten auf dem Dach aus. Die Sperrung der Straße wurde aufgehoben.

Die Feuerwehr vor Ort in der Großbeerenstraße. © Jana Weiss

Die Einsatzkräfte haben zudem auch Tage nach den Silvesterkrawallen mit Angriffen zu kämpfen. Am Sonntagabend waren Rettungskräfte bei einem Notarzteinsatz in Hellersdorf mit Böllern beworfen worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren ein Rettungswagen und ein Stroke-Einsatz-Mobil in der Etkar-André-Straße im Einsatz. Den Angaben zufolge wurden die Rettungskräfte dabei von einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus gezielt mit Böllern beworfen. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert und Anzeige erstattet.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein Stroke-Einsatz-Mobil verfügt über eine spezielle Ausrüstung und kommt bei der Versorgung eines Schlaganfalls zum Einsatz. (Tsp)

