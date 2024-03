Das grausame Geschäft mit den Tierbabys Berlin ist ein Hotspot des illegalen Welpenhandels

Luke und Ella waren fünf Wochen alt, als sie an Silvester 2023 gefunden wurden. Sie lagen zusammengepfercht und in der Kälte zitternd in einer Pappschachtel, die jemand am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) abgestellt hatte. Zwei junge Schäferhundwelpen, behandelt wie ein altes Möbelstück.