Das mulmige Gefühl zum Schulanfang Seine Kinder in Berlin zur Schule schicken? Das muss man sich erstmal trauen!

Naserümpfend blieb das Kind an der Tür der Schultoiletten stehen. „Wie riecht es denn hier? Na, das kann ja heiter werden!“ Rief es, und trabte tapfer in die immerhin funktionstüchtige Kabine. Nase zu und durch. Schluss mit der heilen Kita-Welt. Dass jetzt ein etwas anders duftender Wind weht, wurde dem Kind spätestens in diesem Moment klar.