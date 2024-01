„Das zeugt von Führungsschwäche“ Die Charité steht vor harter Tarifrunde mit den Ärzten

Wütende Ärzte, die Frage nach der Politik und der Spardruck auf die Krankenhäuser – die Charité steht vor einer heftigen Tarifrunde. Und so ist der Ton noch vor der ersten Verhandlung ungewöhnlich streng. Der Marburger Bund fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt, die Ärztegewerkschaft spricht ab Freitag mit dem Charité-Vorstand.

Die landeseigene Universitätsklinik aber muss sparen, das Geschäftsjahr 2023 wird sie – wie viele Krankenhäuser bundesweit – wohl mit deutlichem Defizit abschließen. Angesichts der Ärzte-Forderung fürchte man eine „übermäßige wirtschaftliche Belastung, die zu harten Sparmaßnahmen, auch dem Abbau von Stellen führen“ könne, sagte der für die Patientenversorgung zuständige Charité-Vorstand Martin Kreis: „Das kann nachhaltige Auswirkungen auf das Niveau der Krankenversorgung haben.“

Stellen gestrichen

Im Marburger Bund ist man verärgert. „Das ist ein ungewöhnlich harter Auftakt für eine Tarifrunde“, sagte Peter Bobbert. Der Internist ist Landeschef des Marburger Bundes und Präsident der Berliner Ärztekammer. „Angesichts der Preisentwicklung fordern Ärzte in zahlreichen Kliniken 12,5 Prozent mehr Gehalt.“

Marburger-Bund-Landeschef Peter Bobbert. © imago/Sabine Gudath

Ein guter Tarif sei schon deshalb nötig, damit die Charité nicht den Anschluss an andere Krankenhäuser verliere, sagte Bobbert: „An der Charité verunsichert die Kollegen und Kolleginnen auch der Stellenabbau, in zahlreichen Instituten wurden in den letzten Monaten viele Jobs gestrichen. Dass für absehbare Budgetprobleme die Charité-Spitze nun die Ärzte mitverantwortlich macht, zeugt von Führungsschwäche.“

55 Millionen Euro pro Jahr könnte die Erfüllung der Ärzte-Forderung die Charité kosten.

Je nachdem, welche Seite man fragt, erhält ein Assistenzarzt im Schnitt zwischen 5500 und 7000 Euro im Monat, wobei in den höheren Summen allerlei Zulagen enthalten sind. Fachärzte bekommen mitunter bis zu 9000 Euro. Insgesamt arbeiten fast 3800 Mediziner an der Charité, viele in Teilzeit. Ein Lohnplus von 12,5 Prozent hätte laut Charité-Vorstand circa 55 Millionen Euro Mehrkosten im Jahr zur Folge.

Steigende Preise

Die Hochschulklinik steht wegen steigender Preise für Material, Energie und Personal schon seit vergangenem Jahr unter Druck – und kündigte einen Sparkurs an, der auch im Senat erwartet wird. Charité-Vizechef Kreis appellierte an die Ärzte, in der aktuellen Tarifrunde mit einer „angemessenen Herangehensweise“ dafür zu sorgen, dass „nicht durch harte Sparmaßnahmen die Spitzenmedizin“ gefährdet werde.

Und der Charité steht ein weiterer Lohnstreit bevor. CDU und SPD kündigten an, für ein einheitliches „Tarifniveau“ die Töchter voll in die Landeskrankenhäuser integrieren zu wollen. Es geht um die Gesellschaften für Reinigung, Speiseversorgung, Transport und Wachschutz. Einen konkreten Zeitplan aber gibt es nicht, weder für die Charité noch für die ebenfalls landeseigenen Vivantes-Kliniken.

Tarife für CFM-Tochter

Einzelne CFM-Beschäftigte bekämen wohl bis zu 700 Euro mehr Lohn im Monat, wenn sie nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) bezahlt würden, der in der Charité für nichtärztliches Personal gilt. Dafür ist zwar Geld im Haushaltsplan des Senats vorgesehen, das reicht nach internen Einschätzungen aber vermutlich nicht. Der CFM-Haustarifvertrag endet übrigens im Dezember, spätestens dann droht ein offener Konflikt mit den Transport- und Reinigungskräften.

Gesetzlich gilt für Kliniken die duale Finanzierung, wonach die Bundesländer für Technik und Bauten aufkommen, die Krankenkassen für Personal und Medikamente. Deshalb ist umstritten, ob der Senat selbst seinen eigenen Kliniken beliebig Geld für Löhne sichern darf.

Die Versicherungen wiederum zahlen pro Patient sogenannte Fallpauschalen, deren Höhe aber mindestens ein Jahr zuvor vereinbart wird – in dynamischen Zeiten ist das offenbar zu früh. Weil die Bundesregierung immer noch kein finales Konzept vorlegte, sind die Auswirkungen der Krankenhausreform übrigens unklar.