Dauerbaustelle und kein Ende in Sicht Der Berliner Bahnhof Zoo wird zum BER der Deutschen Bahn

Die Sanierung des Bahnhofs Zoologischer Garten in Berlin stockt offenbar. Am Montag dieser Woche waren nach einiger Zeit mal wieder Bauarbeiter vor der S-Bahn-Halle zu sehen, die Gerüststangen trugen. Alle anderen abgezäunten Bereiche des Bahnhofs sind weiter verwaist, an den Baustellencontainern sind die Rollläden heruntergelassen. Hinter den Zäunen wächst Unkraut, neben der Baustellentoilette ist es mittlerweile einen Meter hoch.