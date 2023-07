Tagesspiegel Plus „Dauergrün für Fußgänger ist aus Umweltsicht bedenklich“ : So will Berlins neue Ampelchefin die Signale der Hauptstadt umbauen

Die landeseigene Ampelgesellschaft Infrasignal soll Fußgänger und Radfahrer schützen und den Nahverkehr schneller machen. Doch ihr Hauptziel ist ein anderes.