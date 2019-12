Die heiß diskutierten Poller vor dem Moabiter Café „Natürlicher Lebensraum“ sind in der Nacht zu Mittwoch entwendet worden. Das teilte die Betreiberin Antje Menz dem Tagesspiegel mit. Zuerst hatte ein Redakteur der „Morgenpost“ von dem Verschwinden der Poller getwittert.

Angezeigt hat sie den Diebstahl nicht. „Wegen so etwas will ich keine Behörde aufhalten“, sagte sie dem Tagesspiegel am Telefon. Menz hat stattdessen neue Poller bestellt und wird sie wieder anbringen, sobald sie da sind. Wer die Poller entwendet hat, wisse sie nicht.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Heftige Kritik Café in Berlin-Moabit stellt Poller gegen Kinderwagen auf

Zahlreiche Nutzer bei Twitter hatten den Café-Zugang als kinder- und behindertenfeindlich kritisiert und hinterließen schlechte Bewertungen auf mehreren Portalen. Am Mittwoch schaltete sich das Bezirksamt Mitte ein: Man wolle sich kümmern, hieß es. Die Betreiberin verteidigte ihre Maßnahme: Im Café sei es einfach zu eng für Kinderwagen, sagte sie dem Tagesspiegel.