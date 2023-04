Demo-Überblick zum Tag der Arbeit Autonome, Raver und Satire – Was Berlin am 1. Mai bevorsteht

Berlin steht auch in diesem Jahr ein bewegter 1. Mai bevor: Mehr als 30 Demonstrationen wurden für den Tag der Arbeit bislang angemeldet, nicht alle haben allerdings einen direkten Bezug zum Feiertag. Die Proteste erstrecken sich über einen Großteil des Stadtgebietes und drehen sich um Themen wie Arbeiterrechte, Frieden, die AfD und die Wohnungsnot.

Bereits am Vorabend, in der Walpurgisnacht, findet die fast schon traditionelle „Take back the Night“-Demonstration statt, die ab 19 Uhr vom Kreuzberger Mariannenplatz zum Schlesischen Tor ziehen soll. Laut Ankündigung dürfen nur Flinta*, also Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Menschen teilnehmen – also im Wesentlichen alle, die durch das Patriarchat diskriminiert werden. Für die Demo sind laut Polizei 500 Menschen angemeldet.

Der 1. Mai startet dann traditionell mit der Gewerkschaftsdemo des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), die in diesem Jahr unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ steht. Die rund 10.000 angemeldeten Teilnehmenden sollen ab 10 Uhr vom Platz der Vereinten Nationen zum Brandenburger Tor ziehen, wo um 12 Uhr die gemeinsame Kundgebung der Gewerkschaften stattfindet.

Im Grunewald wollen Aktivisten nach Kohle baggern

Für viel Aufmerksamkeit sorgte in den vergangenen Jahren auch stets die Satiredemonstration der Gruppe „MyGruni“: Statt per Fahrradkorso ins Villenviertel Grunewald wollen die Aktivist:innen in diesem Jahr das Viertel gleich ganz abbaggern. Dazu haben sie sich in „RWE“ – kurz für: Reichtum wird enteignet – umbenannt.

In diesem Jahr findet die Kundgebung zu Fuß statt: Die Auftaktkundgebung startet um 12 Uhr am Johannaplatz, anschließend sollen die 2000 angemeldeten Teilnehmenden zur Abschlusskundgebung am S-Bahnhof Grunewald ziehen (16 Uhr).

Ebenfalls ab 16 Uhr ist die traditionelle Revolutionäre 1. Mai-Demonstration angemeldet. Die autonome Demo soll in diesem Jahr vom U-Bahnhof Boddinstraße aus durch Neukölln und Kreuzberg zum Oranienplatz ziehen. Dabei führt die Route auch unter der sogenannten „Kotti-Wache“ hindurch, der Polizeiwache am Kottbusser Tor.

Angemeldet sind auch hier 2000 Teilnehmende. In der Vergangenheit kam es in und entlang der Demonstration immer wieder zu teils schweren Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Im vergangenen Jahr zogen allerdings rund 14.000 Teilnehmende überwiegend friedlich auf einer ähnlichen Route nach Kreuzberg.

Neben diesen Demonstrationen sind auch weitere Kundgebungen angemeldet: Den größten Zulauf dürften verschiedene Kundgebungen rund um den Kreuzberger Mariannenplatz erhalten. Dort sind über den ganzen Tag verteilt unter anderem ein Techno-Rave, ein Maifest und verschiedene Demos angemeldet.

Insgesamt werden rund 30.000 Teilnehmende erwartet. Da das „Myfest“ in diesem Jahr ganz abgesagt wurde, dürften sich die Feierwilligen auf dieses Gebiet verteilen. Zudem will die AfD in Lichtenberg eine Art geschichtshistorischen Spaziergang nahe der früheren Stasi-Zentrale veranstalten, für den diverse Gegenproteste angekündigt sind.