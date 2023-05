Der Bandit, die Gutmütigen und der Minnesänger Das sind die Berlinerinnen und Berliner der Woche

3 Bronze

Die Reinickendorfer Wasserbüffel sind wieder da!

Gutmütig und gemütlich: Die Wasserbüffel sind ihrer Sommerresidenz angekommen. © imago images/Jürgen Ritter

Am Donnerstag sind die zwölf Tiere auf ihre Weide im Tegeler Fließ zurückgekehrt, wo sie den Sommer verbringen werden. Der Bezirk bezeichnet die „sehr gutmütigen“ Büffel als „Publikumsmagnete mit enormer Strahlkraft“. Wenn dit keen strahlendet Bronze wert is‘!

2 Silber

Unscheinbar, aber stimmgewaltig und liebestoll: Die Nachtigall. © imago images/imagebroker

Silberkehlchen mit Liebeskummer: Seit Wochen versüßt eine Nachtigall den Dealern in der Hasenheide die Nacht („Hat eine sehr schöne Stimme“, bestätigte einer von ihnen). Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert hörte sich einen Mitschnitt an und erklärte: „Auf der Aufnahme ist sogar das lange Schluchzen zu hören, das vornehmlich von unverpaarten Männchen ausgerufen wird.“ Ach, Nachtiboy, das wird schon noch!

1 Gold

Hände hoch, kleiner Schwarzfahrer! Dieser Waschbär hat Berlin die Woche versüßt. © Polizei Berlin

„Was ist flauschig, hat ’ne Maske auf und kein Geld für das 49€-Ticket?“, witzelte die Berliner Polizei zu ihrem Foto auf Twitter. Das Waschbär-Baby hatte sich in einen Bus der BVG geschlichen. Der Busfahrer alarmierte die Polizei. Und diese alarmierte wiederum einen Naturschutzranger, der den blinden Passagier nahe der Endhaltestelle am Tempelhofer Damm wieder aussetzte.

Gegen Abend postete die Polizei noch ein Update: Dem kleinen „Rocket“ gehe es gut, wirklich! Ermittlungen hätten ergeben, dass der Ranger die Waschbärenfamilie wieder vereint habe, mithilfe einer Wärmebildkamera. Goldiger wird’s nicht!

0 Blech

So niedlich, dass ein bisschen schmerzt – vor allem, wenn der Abschied naht. © IMAGO/OLAF WAGNER

Auch das noch: Die Panda-Zwillinge Pit und Paule werden Berlin im Herbst verlassen. Das bestätigte der Zoo Berlin auf Checkpoint-Anfrage. Genau wie ihre Eltern Meng Meng und Jiao Qing gehören die schwarz-weißen Flauschkugeln laut Vertrag China. Das muss man akzeptieren, aber bestimmt nicht gutheißen: Blech für diesen Niedlichkeitsentzug!

Mehr zu Pit, Paule und Panda-Diplomatie hören Sie in der aktuellen Folge des Checkpoint-Podcasts „Berliner und Pfannkuchen“.

Ihnen kommt in den nächsten Tagen etwas Medaillenwürdiges unter? Schreiben uns gerne Ihre Ideen an checkpoint@tagesspiegel.de. Auch Ihre Einsprüche erreichen uns so.