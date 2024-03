Der Fernsehturm ist sein neuester Coup Das ist das Gastro-Imperium von Berlins Star-Koch Tim Raue

Das passt: Tim Raue, Berlins Lieblingskoch, hat sich jetzt ein Plätzchen ganz oben am Himmel über der Stadt erobert, 207 Meter hoch im Fernsehturm. „Sphere by Tim Raue“ soll das Restaurant heißen, das voraussichtlich Ostern 2025 an den Start geht. „Ich wollte eigentlich kein neues Restaurant mehr aufmachen“, sagte der viel beschäftigte Küchenstar am Freitag, „aber bei dem Objekt konnte ich nicht nein sagen“.