TV-Koch ganz oben Tim Raue übernimmt Restaurant im Berliner Fernsehturm

Berlins wohl bekanntester Koch wird ab kommendem Jahr das Restaurant im Fernsehturm übernehmen. In 207 Metern Höhe wird demnach voraussichtlich ab März 2025 das „Sphere by Tim Raue“ den Betrieb aufnehmen.

Über Instagram ließen sowohl Raue als auch der Fernsehturm selbst die Katze aus dem Sack. Während Raue von „Breaking News“ schreibt, lässt der Account des Berliner Wahrzeichens seine Follower wissen: „Wir können es kaum erwarten und freuen uns riesig auf alles, was mit dir kommt, lieber Tim! Genauso freuen wir uns auf euch, wenn ihr in diesen kulinarischen Hochgenuss kommt“.

Der „Bild“ erzählte Raue, dass er regionale Küche mit Produkten aus Berlin und Brandenburg kredenzen wolle – mit der Begründung, dass es bereits so viele Thais, italienische oder chinesische Restaurants gebe: „Richtig gute Gasthäuser oder deutsche Restaurants sind immer noch rar gesät.“

Eisbein und Rote Grütze

Auf der Speisekarte soll demnach zum Beispiel Eisbein nach dem Rezept seiner Großmutter oder auch ein Berliner Schnitzel stehen. „Zum Nachtisch gibt’s zum Beispiel einen richtig schönen Schokoladenpudding mit Sahne oder eine Rote Grütze“, zitiert das Boulevard-Blatt den Koch.

Richtig gute Gasthäuser oder deutsche Restaurants sind immer noch rar gesät. Tim Raue, Berliner Spitzenkoch

Das Restaurant im Fernsehturm ist ein beliebtes Touristen-Ziel. Weil es sich zweimal pro Stunde um die eigene Achse dreht, wird den Gästen ein Rundumblick über die Hauptstadt geboten. Mit der Raue-Übernahme dürften auch Berliner wieder ein größeres Interesse an einem Besuch in luftiger Höhe bekommen.

Der 49-jährige Tim Raue führt in Berlin bereits ein nach ihm benanntes Zwei-Sterne-Restaurant in der Rudi-Dutschke-Straße, welches regelmäßig auf der „The World’s 50 Best Restaurants“-Liste ‒ aktuell auf Platz 40 ‒ steht. Diverse Fernsehshows, eine eigene Netflix-Serie und Küchen im ganzen Land verteilt, machen ihn auch über Berlin hinaus zu einem der bekanntesten deutschen Köche.