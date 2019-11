Wenn ihr in Berlin seid, fällt euch vielleicht auf, dass in den unterschiedlichen Bezirken verschiedene Ampelmännchen sind. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das so ist?

Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Deutschland 1939 begonnen und 1945 verloren hat, wurde das Land von den Siegermächten in vier Besatzungszonen eingeteilt. Dazu gehörten: USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion, deren größtes Land Russland war. Amerikaner, Briten und Franzosen übernahmen den Westteil, die Sowjets den Ostteil. Genau so wurde auch Berlin aufgeteilt. 1949 wurde aus dem Westteil die Bundesrepublik Deutschland (BRD), aus dem Ostteil die Deutsche Demokratische Republik (DDR), wobei das mit der Demokratie in der DDR so eine Sache war. Im Westteil herrschte der Kapitalismus. Im Ostteil herrschte der Kommunismus.

In der DDR konnte man nicht frei sagen, was man dachte

Die beiden Welten wurden immer unterschiedlicher, sogar die Ampelmännchen. Im Westen gab es immer mehr zu kaufen, die Kriegsschäden an Häusern und Straßen wurden nach und nach ausgebessert. Den Menschen ging es besser. In der DDR ging es den Menschen nicht ganz so gut. Viele Gebäude, die im Krieg zerstört worden waren, wurden nicht wiederaufgebaut. Es gab weniger zu kaufen, und man konnte nicht frei sagen, was man dachte. Viele Menschen in der DDR waren unzufrieden und wollten das Land verlassen. Schließlich baute die DDR 1961 die Mauer, damit die Menschen nicht mehr in Richtung Westen fliehen konnten. Offiziell hieß die Mauer in der DDR aber „antifaschistischer Schutzwall“, denn die Menschen in der DDR sollten glauben, dass man sie vor dem Westen schützen müsse.

1989 trafen sich immer mehr Menschen zum Demonstrieren

Wer im Osten lebte, durfte nicht in den Westen reisen. Einige Menschen versuchten, über die Grenze zu fliehen, die aus zwei hohen, streng bewachten Mauern bestand. Die meisten schafften es nicht. Manche wurden erschossen oder eingesperrt. Außerdem wurden viele DDR-Bürger von der Stasi überwacht. Die Stasi hieß eigentlich Staatssicherheit und war der Geheimdienst der DDR.

1989 trafen sich immer mehr Menschen montags in den Kirchen und beteten für Freiheit in ihrem Land. Im Oktober 1989 begannen sie, aus den Kirchen auf die Straßen zu gehen und für eine DDR mit freien Menschen und offen Grenzen zu demonstrieren. Trotz der Angst vor der Stasi schlossen sich immer mehr Menschen an. Jetzt konnten sie nicht mehr überhört werden.

Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Viele werden diesen Tag nie vergessen. Die Menschen aus dem Osten durften nun wieder in den Westen reisen. Innerhalb von kurzer Zeit wurden die Grenzanlagen eingerissen.

Jella Riffel, 12, hat vier Menschen interviewt, die 1989 und die Zeit davor erlebt haben.