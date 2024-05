Der Phallus der Satzzeichen Warum uns das Ausrufezeichen so nervös macht

Was haben Goebbels, Trump und Comicfiguren gemein? Sie feiern das Ausrufezeichen. Doch das Satzzeichen ist viel zu arg Rebell, um sich nur von tyrannischen Männern vor den Karren spannen zu lassen. Die Literaturwissenschaftlerin Florence Hazrat hat ein Buch über das ! geschrieben – und dem Tagesspiegel erklärt, wieso.

Frau Hazrat, Sie wurden in einem der rebellischsten Bezirke Berlins geboren und haben bis zum Studium in Kreuzberg gelebt; der Untertitel Ihres Buches lautet „Eine rebellische Geschichte“ – sind das Ausrufzeichen und Berlin Artverwandte?

Ich denke schon. Das Ausrufezeichen könnte man für Berlin benutzen, weil es so anders ist in Deutschland und im Vergleich zu anderen Metropolen. Hier kannst du du selbst sein. Und dein Leben so ausleben, wie du möchtest. So emotional und rebellisch, wie du eben willst.

Was macht das Besondere dieses Zeichens für Sie aus?

Es ist ein abstraktes, mehrdeutiges Zeichen, das große Gefühle kreiert. Sicherlich können auch andere Satzzeichen Emotionen wecken, aber das Ausrufezeichen hat am meisten selbstbewussten „Punch“ und ist am evidentesten – es bewegt uns und geht richtig rein in unsere Körper, unsere Köpfe, unsere Kehle. Forschungen über leises Lesen zeigen etwa, wie unsere Stimmbänder darauf reagieren. Alles messbar durch elektromagnetische Schwingungen. Es übt Kontrolle über uns aus, und das macht einige nervös.

Die Gesprächspartnerin Florence Hazrat ist gebürtige Kreuzbergerin mit „persisch-preußischen“ Wurzen, wie sie sagt. Sie besitzt einen Doktortitel in Literaturwissenschaft und hat unter anderem in Cambridge und St. Andrews studiert. Sie forscht und lehrt seit Jahren zur Geschichte und Kultur der Satzzeichen und ist dort eine der führenden Expertinnen. © privat

Inwiefern?

Es kann Ton und Gefühl orchestrieren und ist in der Grammatik als auch in der Rhetorik zu Hause. Es folgt einerseits starren Regeln und transportiert anderseits unscharfe Gefühle. Es ist ein rebellisches, queeres Zeichen mit Doppel-Identität. Es eckt an.

Das ! ist ein rebellisches, queeres Zeichen mit Doppel-Identität, das aneckt. Florence Hazrat, Satzzeichenexpertin und Autorin

Einerseits sprechen Sie vom „Dick-Pic des geschriebenen Wortes“ und an anderer Stelle vom „Kennzeichen weiblichen Online-Schreibens“ – wie passt das zusammen?

Dick-Pic, weil das ! aufdringlich daher kommen kann, je nach Gebrauch, und wegen seiner Form – die der französische Komödiant Pierre Desproges „monocouille“ nannte, also „einhodig“. Außerdem, weil es von Männern oft nach Aggressionen benutzt wird. Frauen hingegen scheinen es zu verwenden, um Inklusion und Wärme herzustellen. An sich ist ein Zeichen ja zunächst bedeutungslos. Es bekommt erst durch die Worte drumherum Inhalt, beziehungsweise modifiziert seinen Kontext. Im Gehirn aktiviert ein ! Areale der Vorstufe von Aufmerksamkeit. Das kann gut oder böse sein. Aber erstmal neutral.

Pflegt eine besondere Beziehung zum Ausrufezeichen: die Literaturwissenschaftlerin Florence Hazrat. © privat

Kämpferisch notieren Sie, „Trumps Twitter hat das ! zum Knecht des Zwiespalts, des Stress und einer postfaktischen Dystopie gemacht. Doch das ! wird sich gegen diesen Missbrauch wehren.“ – Wie denn das, wo es doch auch schon zur Nazi-Zeit und bei Propagandaminister Goebbels hoch im Kurs stand?

Ich denke, das ! geht durch Phasen, die eng mit Gesellschaft und Technologie zu tun haben. Den anderen Zeichen geht es sicherlich auch so, keines jedoch zieht so viel Presse auf sich wie das ! – von Fans und Hatern zugleich. Es erlaubt uns, so viel in es hineinzuprojizieren – vielleicht, weil es beim ! am klarsten um Gefühle geht. Nach dem Dritten Reich ist das ! in die Werbung verschwunden, und hat dann durch Social Media wieder Einzug in den Allgemeingebrauch erhalten. Das ist ja auch wirklich sein Element, da es in den sozialen Medien vornehmlich um menschlichen Kontakt und Emotionen geht. Dort ist es dann auch möglich, das ! zurückzuerobern, in dem man es für freundliche Nachrichten nutzt.

Im Buch erwähnen Sie einen Experten für angelsächsische Literatur mit den Worten: „Das Ausrufezeichen ist das typografische Äquivalent zu Junk Food: nie angemessen, immer eine Versuchung.“ Auch Sprachpuristen oder Coaches raten oft ab. Woher kommt der schlechte Ruf?

Der schlechte Ruf kommt sicherlich durch die Assoziationen zu Emotionen, die den Autoritäten noch nie gefallen haben, da sie außer Kontrolle geraten können – und wer weiß, was das dem System antun könnte! Der schlechte Ruf gilt auch erst seit etwa 1900. Das heißt, während des 19. Jahrhunderts ist etwas passiert, die Auffassung von Sprache und Schreiben hat sich geändert, und das ! ist ein Teil des Kollateralschadens davon. Von der Antike bis zur Renaissance war gutes Schreiben überzeugendes Schreiben. Rhetorik. Jedes Mittel war dafür willkommen, besondere Emotionen beim Leser oder Zuhörer zu erzeugen! Während des 18. Jahrhunderts, so scheint es, wurde die Sprache von der sich formenden Disziplin der Linguistik in ein Korsett gezwängt.

Wem haben wir das Ausrufzeichen zu verdanken? Einem italienischen Dichter und Gelehrten namens Jacobus Alpoleius de Urbisaglia. Ihn nervte, dass es in der Zeichensetzung Mitte des 14. Jahrhunderts, im späten Mittelalter also, nur Punkt, Komma, Doppelpunkt und Fragezeichen gab. Und dass emotionale Ausrufe – oder wie er sie nannte: Bewunderungssätze – wie Fragen oder Aussagen gelesen wurden. Er schlug vor, um diese Emotion, diese Bewunderung auszudrücken, ein weiteres Zeichen zu benutzen: Einen Punkt mit einem Apostroph darüber! Kurioserweise hat er die Idee selbst nicht umgesetzt. Es dauerte weitere 50 Jahre, bis der Florentiner Anwalt und Politiker Coluccio Salutati das Zeichen tatsächlich anwandte. Danach brauchte es nochmal über 100 Jahre, bis es die Buchdrucker erreichte und dann ganz allmählich ins Verständnis der Leute einsickerte.

Und heute?

Auch wir haben das Ideal des Redners, der Herzen bewegen kann, verloren. Alles musste kategorisiert werden, in Heftern weggeordnet. So auch Zeichensetzung, die ja in Sprachen wie Englisch viel stärker individuell gestaltet werden kann und dadurch in großem Maß subjektiv, intuitiv und durch Erfahrung erlernt ist. Wir sind Sprache und Emotionen – und Emotionen in der Sprache – gegenüber misstrauisch geworden.

Florence Hazats Buch „Das Ausrufezeichen. Eine rebellische Geschichte“ ist 2024 bei HarperCollins erschienen und kostet 20 Euro. © HarperCollins

Hat das Ausrufezeichen eine Zukunft oder machen ihm Emojis bald den Garaus?

Emojis werden das Ausrufezeichen niemals ersetzen. Wir nutzen Emojis eher für Meta-Kommentare. Wenn ich zum Beispiel sage, „Lass uns ein Picknick machen“, und eine Sonne anhänge, ist das keine Emotion, sondern eher eine Art Hashtag. Das Ausrufezeichen funktioniert viel wirtschaftlicher, weil es bedeutet: Hier kommen Emotionen, Wut, Freude, was auch immer, und die sind groß!

Wie geht es weiter mit Ihrer Satzzeichenforschung?

Ich arbeite an einem zweiten Buch. Diesmal zur Geschichte aller Satzzeichen. Denn für mich sagen sie etwas über die Menschheit aus, über unsere Evolutions- und Zivilisationsgeschichte. Ein Beispiel aus Russland: Dort sollten 1905 die Drucker in Moskau nur noch für die Buchstaben bezahlt werden, aber nicht mehr für die Satzzeichen. Dagegen haben sie rebelliert, sind auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Das ging dann wie ein Lauffeuer durch alle Ebenen der Gesellschaft und führte zum Generalstreik. Man kann sagen, der Satzzeichen-Boykott führte zur Russischen Revolution und damit zur ersten Verfassung des Landes. Man sieht, die kleinen Dinge haben oft großen Einfluss. Ausrufezeichen!

Und wenn Sie auf Berlin blicken, was sehen Sie: Fragezeichen oder Ausrufezeichen?

Für mich ist Berlin ein Interrobang. Dieses Hybridzeichen wurde von einem Werbetexter in den 1960ern erfunden und legt Fragezeichen und Ausrufezeichen übereinander. In ihm soll sich Ungläubigkeit, Entrüstung, Angst und Dringlichkeit transportieren in einer Zeit, in der sich fast jeden Tag neue Krisen und Katastrophen ankündigen. Alles verändert sich so schnell und wir sind überrascht und geschockt, aber gleichzeitig gibt es auch Staunen und Bewundern. Dieser Mix aus Gefühlen, das ist für mich Berlin.