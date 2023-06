Der taktvollste Mann von Berlin-Spandau „Als ich nachts die Orgel von St. Nikolai spielte, kam die Polizei“

Dieser Mann trifft den guten Ton. Er gibt nämlich in der Altstadt von Berlin-Spandau den Takt vor: Bernhard Kruse sitzt an der Orgel in St. Nikolai. Im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau sprach er über das größte Musikinstrument der Altstadt, nächtliche Musikstunden in der Fußgängerzone (inklusive Polizeieinsatz) – und einen Wunsch.

Lieber Herr Kruse, Sie sind der taktvollste Mann der Altstadt: Sie spielen die Orgel in St. Nikolai. Für uns Laien kurz und knapp: Was kann die so?

Die Orgel wurde 1996 von der Orgelbaufirma Eule in Bautzen erbaut. Im Gehäuse befinden sich exakt 3636 Orgelpfeifen, also viel mehr, als vom Kirchenschiff aus zu sehen sind. Die Pfeifen werden mit den Händen und den Füßen – also mit Pedalen – zum Klingen gebracht. Schmuckstück ist der Zimbelstern, übrigens ein Dankeschön der Orgelbauer an unsere Gemeinde. Weihnachten sorgt er bei der dritten Strophe von ‚O du fröhliche‘ für die festliche Stimmung.

Bernhard Kruse an der Orgel in der Spandauer Altstadt. © privat/St. Nikolai

Und wann spielen Sie immer darauf?

Bei den Orgelandachten. Jeden Sonnabend spiele entweder ich oder andere Berliner Organistinnen oder Organisten ein Kurzkonzert. Nach meinen Orgelandachten biete ich eine Orgelführung mit Infos zur Funktion und Spielweise der Orgel an. Was für unterschiedliche Klänge dem Instrument zu entlocken sind, begeistert die Leute dann immer. Und sie bekommen auch die Antwort auf die Frage, warum ich, bevor ich spiele, immer andere Schuhe anziehe. Die Orgelandachten und Führungen sind kostenlos.

Nächste Führungen Orgelführungen mit Kruse gibt’s am 22. Juli, 2. und 23. September nach der Musik um 12 Uhr, erzählt Pfarrer Björn Borrmann. Details: https://nikolai-spandau.de/page/5266/orgelandachten

Dürfen Sie eigentlich die Orgel auch privat nachts spielen, wenn Ihnen gerade danach ist?

Da ich einen Kirchenschlüssel habe, kann ich jederzeit spielen. Die Orgel gerade nachts zu spielen, hat jedoch einen besonderen Reiz: Draußen ist alles still, du bist allein mit dem brausenden oder auch mystischen Klang in der dunklen Kirche – Gänsehaut pur. Allerdings hat mir bei einer CD-Aufnahme die Polizei einmal um 23.30 Uhr das Spielen untersagt. Ein Anwohner hatte sich beschwert. Es war übrigens weder Pfarrer Borrmann noch der Kirchwart, Herr Küstermann!

Seit wann spielen Sie auf so einer Orgel?

Zur Orgel kam ich als 16-Jähriger während eines Aufenthaltes in England. In einer Kathedrale übte ein Organist eine Toccata von Bach. Von den Klängen dermaßen elektrisiert, bat ich meine Eltern nach meiner Rückkehr, mir Orgelunterricht zu ermöglichen. Seitdem liebe ich dieses Instrument.

Spielen Sie ’nur‘ an der Orgel oder geht’s auch ’ne Nummer kleiner?

Das kleinste Instrument, was ich beherrsche, ist die Blockflöte! Aber im Ernst: Einige Lieder begleite ich für die Gemeinde am Klavier, und singen kann ich auch ganz gut. Das ist von großem Vorteil, wenn man, wie ich, auch die Chöre der Gemeinde leitet. In der Osternacht singe ich jedes Jahr das große Osterlob, ein 20-minütiger Sologesang – um 5.30 Uhr morgens.“

Was spielen Sie auf der Orgel?

Immer häufiger werden zu Trauungen Wünsche geäußert, was man auf der Orgel spielen soll. Ich versuche dann die aktuellen Hits auf der Orgel zu adaptieren. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Wenn ich meine Interpretation von ‚You raise me up‘ zum Besten gebe, ist mindestens einer in der Kirche immer ganz gerührt – der Pfarrer!

Gibt es eigentlich eine Orgel zwischen New York und Niederschönhausen, die Sie unbedingt mal spielen würden?

Ja, eine meiner Lieblingsorgeln steht in Toulouse in der Basilika Saint-Sernin. Ein Orgelbauer des 19. Jahrhunderts, Aristide Cavaillé-Coll, hat sie gebaut. Die Verbindung von halliger Raumakustik und den Orgelklängen, die an ein ganzes Sinfonieorchester erinnern, ist einfach einzigartig. Auf einem Tagestrip nach Toulouse konnte ich sie nur sehen, aber leider nicht hören.

Kurz zu Ihnen: Was haben Sie mit Spandau am Hut?

Meine ersten Jahre habe ich in Niedersachsen verlebt. Als wir 1977 nach Berlin zogen, fuhren wir mit dem Auto über die B5 nach Berlin rein. Im Südpark habe ich damals meinen ersten Fuß auf Spandauer Boden gesetzt. Wir haben dann in Zehlendorf gewohnt, wo ich vor 40 Jahren Abitur gemacht. Zum Basketballspielen bin ich immer nach Charlottenburg gefahren. Mein Kirchenmusikstudium habe ich im Johannesstift absolviert. Auf dem Weg dorthin fuhr ich jeden Tag an der St. Nikolai-Kirche vorbei, damals noch ohne die markante Turmhaube. Da würdest du gerne mal als Organist und Chorleiter arbeiten, habe ich immer gedacht: so eine schöne Kirche, die schönste in Berlin! Klar, dass ich mich sehr gefreut habe, als ich die Stelle tatsächlich bekommen habe. 25 Jahre ist das jetzt her.

Nikolai-Kirche am Ende der Carl-Schurz-Str. und Geschäfte am Markt in der Altstadt. © Thilo Rückeis TSP

Kategorie ‚Wünsch dir was‘: Was fehlt in der Altstadt?

Uns fehlt ein richtig schöner Weinladen in der Altstadt. Schade, dass viele Geschäfte, die uns natürlich auch Besucher in die Kirche bringen, in die Arcaden abgewandert sind.

… und haben Sie eine Utopie für die Altstadt?

Nicht nur für Spandau gilt: Der Umgangston zwischen den Menschen ist manchmal etwas rau, ein bisschen mehr Freundlichkeit und Gelassenheit würde uns allen guttun.“

Zum Schluss: Verraten Sie uns Ihren Lieblingsort? Aber nicht St. Nikolai nennen!

Ich liebe das Wasser, das hängt vielleicht mit meiner frühen Jugend in Stade an der Elbe zusammen. In Spandau verweile ich sehr gerne an unterschiedlichen Stellen an der Havel. Der Blick über das Wasser mit den vielen Booten ist für mich wie ein Kurzurlaub, besonders wenn das Grün so frisch ist wie im Moment.

