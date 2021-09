"Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ : „Die Berliner haben diesen Volksentscheid für sich gewonnen"

Mit klarer Mehrheit ist für die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin gestimmt worden. Jetzt sei die Politik am Zug, so die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“. Unser Video zum Wahlabend.