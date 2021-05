Die private Klax-Schule in Pankow hat am Montag beim Deutschen Schulpreis 20/21 einen Anerkennungspreis erhalten, der mit 5000 Euro dotiert ist. Die Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe hatte sich in der Kategorie „Digitale Lösungen umsetzten“ mit ihrem Konzept „Lernende entwickeln selbst digitale Lösungen“ beworben. Sie war die einzige Schule in Berlin, die es bis in die Endausscheidung des Wettbewerbs geschafft hatte.

Den ersten Preis in dieser Kategorie hat eine Schule aus Lengede gewonnen. Ausgezeichnet wurden Schulen, „die digitale Lehr- und Lernformate, das selbst organisierte Lernen oder die Beziehungen zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern wirksam gestaltet haben“.

Insgesamt 366 Schulen aus ganz Deutschland und deutsche Schulen im Ausland haben an dem Wettbewerb, der von der Robert-Bosch-Stiftung veranstaltet wird, teilgenommen. In der Endausscheidung waren 18 Schulen. Schirmherr des Schulpreises 20/21 ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Preisverleihung hat am Montag stattgefunden.

"Wir sind überhaupt nicht enttäuscht", sagte Stephen Kelly, der Leiter der Klax-Schule, dem Tagesspiegel. "Es war schon ein großer Erfolg, dass wir überhaupt bis in die Endrunde gekommen sind."

Das Konzept der Klax-Schule beruht auf möglichst großer Kreativität und Freiräumen für die Schüler. Sie erhalten schon zu normalen Unterrichtszeiten, in denen keine Pandemie zu bewältigen ist, viele Möglichkeiten, ihre Lernziele zu erreichen. Zudem ist die Digitalisierung in verschiedenen Formen quasi automatisch Teil des Unterrichts. im normalen Unterricht.

„Der Umgang mit der Pandemie wurde kurzerhand zum Projekt der gesamten Schulgemeinschaft“, sagte Kelly. „Die Digitalisierung ist in alles integriert, was wir hier machen. Deshalb haben wir in der Pandemie die Umstellung auf Homeschooling sehr schnell geschafft.“

Schüler der Klax-Schule sind eigenständiges Arbeit gewöhnt

Die Schüler der Klax-Schule sind eigenständiges Arbeiten gewöhnt, sie haben viel Erfahrung mit Digitalisierung, für sie war es deshalb kein Problem, plötzlich zu Hause zu lernen. Ein 16-jähriger Schüler sagte dem Tagesspiegel: „Die selbstständige Arbeit, die ich in der Schule schon vor der Pandemie kannte, hat mir beim Unterricht zu Hause extrem geholfen. Es war letztlich die gleiche Struktur wie in der Schule.“

Im Kunstunterricht lautete eine Aufgabe in der Pandemie: Wie erlebe ich meinen Alltag? Die Antworten kamen in Form von Videotagebüchern und -collagen, Animationen, aber auch mit einem Bild, auf dem sich ein Schüler selber in Öl gemalt hat.

Schüler haben Handwasch-Timer programmiert

Schüler der Mittelstufe haben zu Pandemiezeiten zum Beispiel einen Handwasch-Timer programmiert. Ein typisches Beispiel für die Arbeit an der Schule. Irgendwann fiel jemandem auf, dass man klar signalisieren sollte, wie lange man wegen Corona auf den Schultoiletten die Hände waschen sollte. Also lieferten die Jugendlichen nach einer Tüftelarbeit die Antwort: einen Timer, der so lange Musik spielt, wie man sich die Hände waschen soll. Die Timer hingen kurz darauf an jedem Waschbecken.

Für Schulleiter Kelly ist gute Beziehungsarbeit von Lehrern zu Schülern und ihren Eltern, aber auch von Schülern untereinander ein wichtiger Teil des Schulkonzepts. Vor allem aber, für Kelly ist das ein bedeutsamer Teil des Konzepts, wird auf eine gute Beziehungsarbeit geachtet, von Lehrern zu Schülern und ihren Eltern, aber auch von Schülern untereinander.

Den Hauptpreis in Höhe von 10.000 Euro gewannen insgesamt sieben Schulen aus Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. So erhielt zum Beispiel eine Schule aus Hamburg den Preis dafür, dass sie in der Pandemie Lernmaterialien und das Schulessen mit dem Bollerwagen verteilte und Unterricht am offenen Fenster machte. Viele andere Schulen wurden wie die Klax-Schule für ihre digitalen Konzepte ausgezeichnet.