Die Amokfahrt vom Berliner Ku’damm „Es kann jeden treffen – ohne Vorwarnung“

Als am 8. Juni 2022 im Schatten der Gedächtniskirche ein Auto in eine Schülergruppe raste, stockte Staatsanwältin Silke van Sweringen kurz der Atem. Vieles erinnerte an den Anschlag vom Breitscheidplatz. Während die Stadt noch rätselte, ob sie erneut vom Terror getroffen wurde, rückte für Polizei und Justiz der geistige Zustand des Täters in den Fokus.