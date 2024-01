Tagesspiegel Plus Die drei Leben des Peter Kurth : Was trieb Berlins Ex-Finanzsenator in rechtsradikale Kreise?

Er galt als liberaler Hoffnungsträger der Berliner CDU, war Finanzsenator und kandidierte für das Amt des Kölner Oberbürgermeisters. Heute umgibt sich Peter Kurth mit Rechtsextremen. Wie konnte es dazu kommen?