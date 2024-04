„Die Druckwelle ging bis Deichmann durch“ Unbekannte sprengen Geldautomaten in Berliner Einkaufszentrum

Rund um den völlig zerstörten Vorraum der Santander-Bank in Clayallee Berlin-Zehlendorf sind gegen 9.30 Uhr am Montagmorgen etwa ein Dutzend Polizeibeamte im Einsatz: Gegen 3 Uhr in der Nacht hatten Unbekannte den Geldautomaten der Filiale im Einkaufszentrum Zehlendorfer Welle gesprengt.