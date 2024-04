Die ersten 1200 Wohnungen Es wird tatsächlich ernst in Berlins riesigem Neubauviertel „Insel Gartenfeld“

3700 Wohnungen auf der Insel Gartenfeld: Diese Woche ist Spatenstich. Der Name klingt idyllisch wie eine putzige Laubenkolonie am Wässerchen. Doch hinter „Insel Gartenfeld“ steckt eines der größten Berliner Neubauprojekte. Und diese Woche geht’s los mit dem Bau der ersten 1200 Wohnungen – am Mittwoch ist Spatenstich auf der Brache.