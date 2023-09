Die ersten Wochen als Schulkind in Berlin Wie Erstklässler gut in der neuen Welt ankommen

Nach Wochen der Aufregung und Vorbereitung ist es geschafft: Das Kitakind ist endlich ein Schulkind. Läuft ab jetzt alles easy? Wohl kaum, sagt Danielle Graf, Autorin der Ratgeber-Reihe „Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn“.

Die kritische Phase der sogenannten Vorschulpubertät, die viele Kinder in den Monaten vor der Einschulung plötzlich unberechenbar und launisch werden lässt, halte auch nach der Einschulung meist noch einige Wochen an, sagt sie. „Die Kinder fühlen sich machtlos. Sie wissen, dass sie sich all den neuen Anforderungen stellen müssen. Das ist mit dem ersten Schultag nicht sofort vorbei.“

Meist gehe es den Erstklässlern erst besser, wenn sich eine gewisse Routine eingespielt hat und der Alltag erwartbar wird. Was können denn Eltern tun, um ihren Kindern die ersten Wochen in der neuen Umgebung zu erleichtern? Die Berliner Familienberaterin Claudia Hildebrandt rät, es ruhig angehen zu lassen und Erwartungen herunterzuschrauben. „Das Ankommen in der Schule ist ein Prozess, der Zeit braucht“, sagt sie.

Manche Kinder brauchen noch eine Weile, um den Abschied zu betrauern. Wenn das Kind es möchte, sollte es die Kita noch mal besuchen dürfen. Claudia Hildebrandt, Familienberaterin

Wichtig sei, dem Kind in dieser Zeit viel Stabilität zu ermöglichen, sie also nicht ausgerechnet jetzt noch zusätzlich zu neuen Kursen in der Freizeit anzumelden – etwa für Sport oder eine Musikinstrument – oder ihr Kinderzimmer auszumisten. „Manche Kinder brauchen auch noch eine Weile, um den Kita-Abschied zu betrauern. Wenn das Kind es möchte, sollten Eltern es die Kita noch mal besuchen lassen. Es ist normal, dass ein Übergang Freude und Trauer gleichzeitig bedeuten kann“, sagt Hildebrandt.

Wichtig findet die Familienberaterin, dass Eltern nicht ihre eigenen Erwartungen aufs Kind projizieren, sondern akzeptieren, dass es seine Schulzeit selbst gestaltet. „Vielleicht dachten die Eltern, ihr Kind würde sofort Freundschaften schließen und auf jeden Fall in die Musik-AG wollen. Und dann ist es ganz anders. Dann müssen sie sich an den Gedanken gewöhnen, dass das Kind ab jetzt eigene Entscheidungen trifft.“

Weniger Fragen stellen, mehr beim neuen Alltag helfen

Laut Denise Kirchberger von der Nachhilfekette Schülerhilfe sind am Anfang des ersten Schuljahrs auch ganz banale Dinge wichtig: „Das Kind sollte eine ruhige Lernumgebung haben und dort eigenständig arbeiten können“, sagt sie. Eltern sollten Interesse am Schulalltag ihres Kindes zeigen und mit ihm regelmäßig darüber sprechen. Sie sollten es dabei aber auch nicht übertreiben, findet Beraterin Hildebrandt. „Manche Kinder haben keine Lust auf Berichte und Fragen zu ihrem Tag, vor allem nicht direkt nach Schulschluss“, sagt sie. Das müssten Eltern akzeptieren.

Am ehesten tauten Kinder in entspannter Atmosphäre auf oder wenn die Eltern von ihrem eigenen Tag erzählen, weiß Hildebrandt. Auch Anekdoten aus der Schulzeit ihrer Eltern hörten Kinder meist sehr gerne.

Eine echte Hilfe sei es für viele Kinder, wenn Eltern sie in den ersten Schulwochen bei der Organisation des Alltags unterstützen, sagt die Beraterin. „Sie können zum Beispiel gemeinsam Tafeln schreiben, auf denen übersichtlich die Aufgaben für morgens, nachmittags und abends stehen. Das hilft den Kindern, ihren Alltag erwartbar zu machen. Und es fördert ihre Selbstständigkeit.“