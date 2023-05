Die Feiernden blieben Ballermann-Feeling trotz Myfest-Absage in Berlin-Kreuzberg

Keine Barrikaden, nur vereinzelt Böller- und Flaschenwürfe: Die Polizeibilanz zum 1. Mai könnte kaum zufriedener ausfallen. Dennoch enthält sie einen Schönheitsfehler: Am Abend kam es nach der 18-Uhr-Demo in der Oranienstraße zu einigen hässlichen Szenen: Videos erwecken den Eindruck, als seien Polizisten bei der Räumung der Straße zum Teil ohne Not rabiat gegenüber Feiernden geworden. Warum musste eine Straße geräumt werden, die bei den Kreuzberger Maifeiern und Protesten seit jeher eine zentrale Bedeutung hat?